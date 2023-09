SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Quatro pessoas, sendo dois policiais militares e dois suspeitos, morreram em uma mesma abordagem em Salvador na noite desta quarta-feira (28). Com esse caso, chega a pelo menos 54 o número de mortes em ações policiais, somente em setembro, na Bahia.

As mortes ocorreram após um carro roubado ser interceptado no bairro de Santa Mônica, em Salvador.

O veículo virou alvo de policiais militares que faziam monitoramentos contra roubos a ônibus. A PM afirma que passou a acompanhar o veículo com motorista e dois passageiros por "atitude suspeita" por volta das 19h30.

Antes mesmo da abordagem, o motorista do carro bateu na traseira de um ônibus e os dois suspeitos fugiram do veículo, deixando o motorista. O condutor informou aos policiais que era motorista de aplicativo e que foi assaltado pela dupla.

Um dos suspeitos que fugiu morreu após tiroteio com a polícia, segundo informações da Polícia Militar, que disse ter prestado socorro ao levá-lo para o Hospital Ernesto Simões.

O outro também foi perseguido por uma equipe da PM descaracterizada e seguiu em direção a um bar na rua Astrogildo Sepúlveda, onde um policial militar de folga estava armado.

De acordo com a PM, um policial descaracterizado deu voz de prisão ao suspeito no bar. O militar de folga no estabelecimento imaginou se tratar de um assalto, sacou uma arma e os três envolvidos acabaram alvejados após tiroteio.

O suspeito, que era monitorado por tornozeleira eletrônica, teve a morte constatada no local.

Os outros dois policiais chegaram a ser levados para hospitais da região, mas também não resistiram, informou a PM.

Os quatro novos óbitos registrados na escalada de violência na Bahia elevam para pelo menos 54 os óbitos em operações policiais somente no mês de setembro.

Os confrontos na região se intensificaram após a morte de um policial em 15 de setembro. Agentes federais e estaduais deflagraram uma operação para combater uma organização criminosa que estaria envolvida com tráfico de drogas e armas, homicídios e roubos.

"A Bahia é dos maiores desafios de segurança pública no Brasil", disse o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, nesta semana. Ele afirmou que o governo federal segue em contato com o governador Jerônimo Rodrigues (PT) para tentar estabilizar a situação no estado.