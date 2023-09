SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um motorista morreu após perder o controle e bater o carro contra uma árvore em Santo Ângelo (RS), a 436 km de Porto Alegre.

O veículo, modelo Porsche Macan, pegou fogo após a colisão, segundo informações do Corpo de Bombeiros. O acidente ocorreu durante a madrugada desta sexta-feira (29), na avenida Venâncio Aires, próximo ao cruzamento com a avenida Salgado Filho, no centro da cidade.

O único ocupante era o motorista, identificado como César José Portela Rodrigues, de 27 anos. Ele morreu no local.

Câmeras de videomonitoramento registraram o momento em que o motorista perde o controle do veículo e bate na árvore, por volta da 1h30.

O veículo já estava em chamas quando equipes do Corpo de Bombeiros chegaram ao local. A vítima estava presa nas ferragens do carro e morreu carbonizado.

Segundo a corporação, pela proporção do impacto, o condutor estava dirigindo em alta velocidade. O veículo ficou completamente danificado após a colisão.