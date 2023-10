SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A eleição de representantes para conselhos tutelares, neste domingo (1º), tem comparecimento acima do esperado no centro de São Paulo, na percepção de mesários e eleitores que participaram de votações anteriores.

Mesmo com chuva forte durante a manhã, funcionários da Justiça Eleitoral e moradores relataram que havia fluxo constante de eleitores. Um grande número de votantes participou pela primeira vez da escolha de conselheiros tutelares.

Por outro lado, na zona oeste e no centro da capital houve casos de eleitores que se depararam com locais de votação fechados e tiveram dificuldade de encontrar os endereços corretos.

A mesária Mery Kamada, 53, contou que houve filas ao longo de todo o dia na Emei (Escola Municipal de Ensino Infantil) Armando Arruda, na praça da República, onde ela trabalhou neste domingo. Ela disse que o comparecimento no local foi maior em comparação à eleição de 2019, quando ela também serviu como mesária.

"O pessoal está motivado, isso com certeza. As pessoas não estão deixando de vir por causa da chuva, pelo contrário, houve um movimento constante ao longo do dia", disse Kamada.

Mãe e filha, a cozinheira Cássia Simone de Freitas Silva, 52, e a balconista Samira de Freitas, 19, votaram em conselheiros tutelares pela primeira vez neste domingo. O que as motivou foi a candidatura de um amigo delas, que fez campanha com os moradores de uma ocupação em um prédio da avenida São João, onde elas moram há oito meses.

"Conselho tutelar não é algo com que se brinca", disse Samira. "Tem muita criança no bairro precisando de ajuda, especialmente essas dormindo na rua num dia como esse, debaixo de chuva. Então o conselho tutelar precisa dar comida, sim, dar abrigo e dar roupa para essas crianças."

Na Fatec (Faculdade de Tecnologia) Campos Elíseos, também na região central, havia a mesma percepção de que o número de eleitores teria crescido. Segundo uma coordenadora eleitoral, que também trabalhou nas eleições de conselheiros há quatro anos, o comparecimento foi além da militância que normalmente é mobilizada pelos candidatos. Ela pediu para não ser identificada.

"É uma conscientização, uma forma de participar mais da maneira como o tema da infância é tratada no bairro, e no meu caso de apoiar a participação de pessoas mais progressistas", resumiu o professor Braz Casagrande, 58, que também votou para representantes de conselheiros tutelares pela primeira vez.

ELEITORES ENCONTRAM ESCOLA FECHADA NA LAPA

Na Lapa, zona oeste de São Paulo, eleitores que normalmente votam na EMEI Ricardo Gonçalves foram surpreendidos com a escola fechada. O motivo é que a unidade municipal passa por reformas, o que impediu a abertura para a votação. Havia um aviso na porta da escola, mas nada no site da prefeitura.

A duas horas do encerramento a votação, moradores anotaram no papel o endereço do Prodam, site que permite consultar os locais de votação.

A solidariedade dos moradores foi o que garantiu o voto da empresária Silvana Sprocati Tocalino, uma das pessoas que foi surpreendida pelo portão fechado. Tocalino, que passou por uma cirurgia nas últimas semanas, foi ao local sem celular. Ela encontrou o endereço de votação correto, uma escola a 20 minutos de distância.

"Vim para votar na EMEI, e simplesmente estava fechada. Tive que pegar uma carona com outros eleitores. Acho isso um absurdo", disse a empresária.

O músico Gustavo de Medeiros Santos ofereceu carona para dois eleitores. "Felizmente estava com meu carro e meu celular e consegui ir para o novo lugar de votação, e ainda dar carona", contou.

Kamada, que estava como mesária no bairro da República neste domingo, também notou problemas na divulgação dos locais de votação. Ela disse que a adesão satisfatória ocorreu apesar do que considera falhas na comunicação institucional.

"Muitas pessoas chegaram aqui sem saber qual é seu local de votação, porque não é o mesmo endereço de eleições convencionais", disse a mesária.

ELEIÇÃO PARA CONSELHO TUTELAR É OPCIONAL

Diferentemente das eleições municipais, estaduais e federais, a participação do eleitor é opcional. Para votar é preciso estar em situação regular com a Justiça Eleitoral. Basta comparecer a algum dos 325 pontos de votação levando o título de eleitor e um documento oficial com foto (RG, CNH, passaporte ou Carteira Profissional).

Nesse ano, a eleição em São Paulo tem 1.240 candidatos habilitados. A cidade possui o maior colégio eleitoral do país, e teve 150 mil votantes na eleição passada, em 2019. A expectativa é que a apuração dos votos deste domingo comece por volta das 19h.

Os conselhos tutelares foram criados há mais de três décadas, quando instituído o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente). O artigo 131 do código estabelece que os conselhos são órgãos autônomos com a função de zelar pelo cumprimento dos direitos de crianças e adolescentes.

A capital paulista tem 52 conselhos distribuídos pela cidade, cada um com cinco membros. As unidades têm horário de atendimento das 8h às 17h em dias úteis e plantões à distância nos fins de semana e feriados.