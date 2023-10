SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A influenciadora Samya Silva, mais conhecida como Samynha Silva, foi assassinada neste domingo (1º) em Teresina (PI). Ela foi perseguida e morta a tiros, e, até o momento, ninguém foi preso.

Ainda não se sabe o que motivou o crime.

QUEM ERA SAMYNHA?

Samynha acumulava mais de 56 mil seguidores no Instagram.

A influenciadora ficou conhecida nas redes sociais por compartilhar momentos da rotina e vídeos bem humorados.

Há algumas semanas, ela viralizou comemorando a "legalização" da maconha. "Vou fumar 'um' na praça e vou poder ficar livre porque não vou ser chamada de maconheira safada", disse.

Samya, na verdade, confundiu o voto favorável de ministros do STF pela descriminalização do porte de maconha para consumo pessoal.

Ela deixa um filho, Ícaro.

Samya foi perseguida e morta a tiros, na tarde deste domingo (1º), na avenida João XXIII, no bairro São Cristóvão, em Teresina (PI).

"Foi assassinada em via pública. Policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa imediatamente diligenciaram para dar início às investigações", informou a Polícia Civil do Estado em nota enviada ao UOL.

De acordo com a TV Clube, afiliada da Globo, ela estava com duas amigas em um clube e, ao deixar o local, elas foram perseguidas por dois homens em uma moto. Os criminosos efetuaram pelo menos seis disparos contra a blogueira.

Procurada pelo UOL, a Guarda Civil Municipal de Teresina não retornou até o momento. Se o fizer, o texto será atualizado.