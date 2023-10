SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Funcionários do Metrô, da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) e da Sabesp (Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo) preveem uma paralisação coletiva nesta terça-feira (3), em um protesto contra os planos de privatização do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). A confirmação será feita em uma assembleia na noite desta segunda (2).

Os sindicatos dizem que as concessões de linhas de transporte e da operação da rede de água e esgoto vão piorar a qualidade dos serviços. Eles usam como exemplo o aumento das falhas nas linhas 8-diamante e 9-esmeralda.

O governo estadual e a Prefeitura de São Paulo anunciaram que haverá ponto facultativo nos serviços públicos para aliviar as consequências da paralisação. Isso significa que exames, consultas e outros atendimentos devem ter reagendamento garantido.

Confira abaixo como a greve deve afetar os principais serviços na capital paulista.

METRÔ

A previsão é que a operação das linhas 1-azul, 2-verde, 3-vermelha e 15-prata sejam afetadas. Uma decisão da Justiça do Trabalho determinou, porém, que os funcionários mantenham operação total das linhas nos horários de pico.

No caso do Metrô, os horários de pico estabelecidos na decisão vai das 6h às 9h e, depois, das 16h às 19h. Nos demais horários do dia, o sindicato terá que manter 80% do efetivo de trabalhadores. O sindicato dos metroviários está recorrendo da determinação.

As linhas 4-amarela e 5-lilás de metrô devem manter a operação regular.

TREM

O sindicato dos ferroviários prevê que greve afete as linhas 7-rubi, 10-turquesa, 11-coral, 12-safira e 13-jade da CPTM. A Justiça do Trabalho determinou que os funcionários mantenham operação total em duas faixas de horário: das 4h às 10h e também das 16h às 21h.

As linhas 8-diamante e a 9-esmeralda, administradas pela ViaMobilidade, devem ter operação normal.

ÔNIBUS

A capital terá uma operação especial no transporte de ônibus, com 100% da frota nas ruas durante todo o dia, segundo a prefeitura. Ou seja, não haverá diferença na quantidade de ônibus nas ruas entre o pico de trânsito e o restante do dia.

"O objetivo da medida é amenizar os transtornos causados à população, considerando que um ônibus de grande porte tem capacidade para transportar 170 passageiros, enquanto um trem transporta mais 1.000 pessoas a cada viagem", disse a prefeitura, em nota.

RODÍZIO DE CARROS

A Prefeitura de São Paulo suspendeu o rodízio municipal de veículo, durante todo o dia. Continuam valendo normalmente o rodízio para caminhões e as outras restrições, como a Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões e a Zona de Máxima Restrição ao Fretamento, além da proibição para carros nas faixas e corredores de ônibus.

Segundo a prefeitura, a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) "manterá monitoramento constante nas ruas e avenidas da cidade, visando manter as condições de fluidez das vias".

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Com funcionários da Sabesp indicando greve, a Justiça do Trabalho determinou que funcionários mantenham 85% dos trabalhadores nos setores que prestam serviços essenciais de saneamento básico, tratamento, abastecimento de água e esgoto.

Antes disso, o sindicato da companhia já havia anunciado que não haveria corte no fornecimento de água e que emergências -como problemas de abastecimento em hospitais, por exemplo- serão atendidos. Casos de falta d'água ou problemas na rede de esgoto podem ter demora acima do normalpara o atendimento devido ao número reduzido de funcionários.

POSTOS DE SAÚDE

Consultas em AMEs (Ambulatórios Médicos de Especialidades) da capital e em outras unidades de saúde estaduais terão seus reagendamentos garantidos, segundo o governo estadual. Para isso, haverá o ponto facultativo nos serviços.

Os serviços municipais de saúde devem manter atendimento regular, assim como os serviços de emergência.

ESCOLAS

Aulas e provas devem ter reposição garantida na rede estadual, como parte do ponto facultativo. As escolas devem permanecer abertas, mas a ideia é que as atividades não sejam prejudicadas pela paralisação.

Na rede municipal, a prefeitura afirmou que o funcionamento de escolas e creches será mantido.

Na rede particular, cada escola deve definir como vai tratar casos de faltas ou atrasos devido à greve. O sindicato das escolas particulares não tem

POUPATEMPO

Serviços que tenham atendimentos agendados para esta terça (3) devem ter a remarcação garantida no Poupatempo, assim como em outros órgãos do governo estadual e municipal devido ao ponto facultativo.

DELEGACIAS

Segundo o governo estadual, o ponto facultativo não vai afetar serviços da área de segurança pública. Isso significa que o funcionamento de delegacias de polícia não deve sofrer alteração, assim como o policiamento ostensivo da Polícia Militar.

Os serviços de segurança urbana da prefeitura, através da GCM (Guarda Civil Metropolitana) também está mantido.

BOM PRATO E SERVIÇOS SOCIAIS

Apesar do ponto facultativo, os governos estadual e municipal informam que o atendimento de assistência social, do serviço funerário e os restaurantes e postos móveis do Bom Prato devem funcionar normalmente.