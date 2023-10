SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O metrô paulistano e a CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) funcionam normalmente no início da manhã desta quarta-feira (4), após uma greve de 24 horas dos trabalhadores, que tentam forçar o governo estadual a recuar em projetos de privatização. A greve acabou também na Sabesp (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo).

Na CPTM, a operação começou às 4h com todas as linhas funcionando normalmente.

A linha 9-esmeralda, concedida à ViaMobilidade, opera por via única entre as estações Morumbi e Villa Lobos-Jaguaré devido à manutenção no sistema elétrico.

Ônibus da operação Paese (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência) atendem os passageiros entre as estações Morumbi e Pinheiros.

É o segundo dia consecutivo com problemas na linha. Na tarde de terça, uma falha no sistema elétrico interrompeu a circulação de trens entre as estações Morumbi e Villa Lobos.

Passageiros reclamam da sequência de problemas na linha concedida -que não aderiu à greve de terça.

Em entrevista ao SPTV, o presidente da divisão de mobilidade da CCR, controladora da ViaMobilidade, Marcio Hannas, informou o registro de um boletim de ocorrências devido ao encontro de objetos estranhos na via. O caso deverá ser investigado.

No metrô, a operação é normal nesta manhã, sem falhas ou problemas nas linhas.

Em discurso na assembleia que decidiu pelo fim da greve, a presidente do Sindicato dos Metroviários de São Paulo, Camila Lisboa, classificou a terça-feira (3) como um dia histórico. "Nós demos uma demonstração de força", disse.

O governo de São Paulo classificou a greve como ilegal e não pretende recuar nos estudos de concessão.

VEJA COMO ESTÁ A OPERAÇÃO DE CADA LINHA

CPTM

7-rubi - Operação normal

8-diamante - Operação normal

9-esmeralda - Operação normal

10-turquesa - Operação normal

11-coral - Operação normal

12-safira - Operação normal

13-jade - Operação normal

ViaMobilidade

9-esmeralda: Opera por via única entre as estações Morumbi e Villa Lobos- Jaguaré Metrô

1-azul - Operação normal

2-verde - Operação normal

3-vermelha - Operação normal

4-amarela - Operação normal

5-lilás - Operação normal

15-prata - Operação normal