SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Militar do Distrito Federal prendeu hoje um homem de 20 anos apontado como o autor do disparo que matou um cobrador de ônibus com tiro na cabeça durante assalto na segunda-feira (2).

O suspeito foi preso após a denúncia de populares, segundo a PMDF. Ele estava escondido na casa da irmã, no conjunto 12, no Recanto das Emas.

Segundo a polícia, o homem preso nesta quarta-feira (4) é o mesmo que aparece nas imagens com a arma em mãos e que efetuou o disparo que acertou o cobrador Ariel Santos Marques, 26, na cabeça -a vítima não resistiu e morreu.

Na terça-feira (3), os investigadores já haviam efetuado a apreensão de um segundo suspeito, um adolescente de 17 anos. Um terceiro envolvido no crime continua foragido.

O latrocínio, que é o roubo seguido de morte, ocorreu na DF-001. A vítima trabalhava na linha da Pioneira que liga Santa Maria ao Setor O, em Ceilândia. Conforme a polícia, três homens entraram no ônibus durante o trajeto e anunciaram o assalto. Os suspeitos exigiram o dinheiro do caixa e, posteriormente, um deles atirou contra o cobrador.

Após o crime, rodoviários da Viação Pioneira fizeram uma paralisação para pedir mais segurança no transporte público do Distrito Federal.

O caso é investigado pela 27ª DP do Recanto das Emas. Como os suspeitos não tiveram as identidades divulgadas, a reportagem não conseguiu localizar suas defesas.