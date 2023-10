SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O dono do quiosque onde três médicos foram assassinados durante a madrugada desta quinta-feira (5) no Rio de Janeiro disse ao jornal O Globo que as vítimas já tinham pago parte da conta na hora que o crime ocorreu.

O proprietário disse que, quando os disparos contra foram feitos, os médicos já pareciam estar de saída do local. "O ataque foi em direção a essas mesas. Eles já tinham até pago parte da conta quando aconteceu", afirmou Tadeu de Lima Barbosa.

Imagens das câmeras de segurança no quiosque, que fica na Barra da Tijuca, registraram o momento crime. A gravação mostra que os homens descem de um carro branco e correm em direção aos médicos, que estavam sentados no local. Eles são mortos por tiros.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro e a Polícia Federal investigam se foi um crime planejado. Nenhum pertence das vítimas foi levado.

Marcos de Andrade Corsato, Perseu Ribeiro Almeida e Diego Ralf de Souza Bomfim morreram na hora.

A quarta vítima, Daniel Sonnewend Proença, foi levada com vida para o Hospital Municipal Lourenço Jorge. A direção do hospital diz que o estado de saúde dele é estável.

O presidente Lula (PT) lamentou a morte e citou "indignação" com a execução dos médicos. O ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou que a PF já iniciou as diligências.

QUEM SÃO AS VÍTIMAS?

O médico Diego Bomfim é irmão da deputada Sâmia Bomfim (PSOL) e foi residente do IOT (Instituto de Ortopedia e Traumatologia) do Hospital das Clínicas.

Marcos de Andrade Corsato era diretor IOT.

Perseu Ribeiro Almeida também foi residente do IOT e possui o registro médico na Bahia.

"O Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da FMUSP recebeu com consternação a notícia do falecimento de Marcos de Andrade Corsato, médico assistente dedicado e atuante do grupo de Tornozelo e Pé da instituição, bem como dos ex residentes Diego Ralf Bomfim e Perseu Ribeiro Almeida. O IOT- HCFMUSP estende as condolências aos familiares e amigos", diz nota do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas.

O QUE DIZ A POLÍCIA?

"Agentes do 31° BPM chegaram a efetuar buscas para encontrar o paradeiro dos acusados, mas nada foi constatado. O policiamento foi reforçado na região", disse nota da Polícia Militar

"A perícia foi realizada no local, testemunhas estão sendo ouvidas e imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas. Diligências estão em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime", informou nota da Polícia Civil.