RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Os três médicos mortos a tiros no Rio de Janeiro, na madrugada desta quinta-feira (5), serão velados em suas cidades natal. Diego de Souza Bomfim, 35, Marcos de Andrade Corsato, 62, e Perseu Ribeiro Almeida, 33, foram assassinados enquanto estavam em um quiosque na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade.

Os três são médicos ortopedistas e vieram ao Rio para um congresso da área. Ainda não há data definida para o velório deles. Os corpos das vítimas estão no IML (Instituto Médico Legal), no centro da cidade, e aguardam a liberação.

Diego Bomfim, irmão da deputada federal Sâmia Bomfim, será levado para Presidente Prudente, no interior de São Paulo. Os deputados estaduais do PSOL Flávio Serafini e Professor Josemar fizeram a liberação do corpo do médico e cuidam para que o traslado a São Paulo seja feito pelo Corpo de Bombeiros.

Já Almeida será levado para Ipiaú, no interior da Bahia. O corpo do médico baiano foi liberado pelo cunhado, que chegou nesta manhã de Brasília, onde mora com a irmã de Almeida.

A única família que veio ao IML é de Corsato. O corpo do médico de 62 anos será levado para Sorocaba, no interior paulista.

Serafini e Josemar, os deputados do PSOL no Rio, pediram celeridade aos investigadores para descobrir a motivação do crime. Segundo os dois, por ora, a família de Sâmia ainda não virá ao Rio de Janeiro.

"As primeiras horas da investigação são importantes para tentar pegar mais pistas, ter mais informações sobre o que levou a essa execução. Então, estamos cobrando junto à Polícia Federal, à Polícia Civil do Rio e à Polícia Civil de São Paulo para que tenhamos o máximo de elementos possível para saber o que motivou esse crime bárbaro", disse Serafini.

"A família está muito transtornada, imagine perder um filho com 35 anos. Nossa militância também está muito indignada", disse Josemar.

"Nesse momento, o fundamental é entender que foi uma execução, um crime bárbaro. E cobrar celeridade, tanto do governo do Rio de Janeiro quanto do governo de São Paulo, nas investigações sobre o fato", completou o deputado.