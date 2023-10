SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flavio Dino, anunciou nesta quinta-feira (5) um pacote de R$ 134 milhões para a Segurança Pública na Bahia.

Dino também disse que autorizou agentes da PRF nas fronteiras da Bahia. "A PRF vai começar a Operação Divisa, desenhada em conjunto com o estado, em que nós vamos fortalecer as fronteiras da Bahia com os estados vizinhos", afirmou o ministro.

Dino falou ao lado do governador da Bahia, Jeronimo Rodrigues (PT), e criticou o aumento da violência no país, atribuindo a alta ao "armamentismo irresponsável" dos últimos anos.

"Eu sei que há pessoas que não gostam de ouvir a verdade, mas a verdade é essa. Essas armas foram para o feminicídio, para a violência no trânsito, no bar, nas famílias, e essas armas foram também desviadas para fortalecer quadrilhas. Porque barateou o acesso às armas no Brasil. Aí vai comprar a pessoa, digamos assim, bem intencionada, mas vai o quadrilheiro também, que falsifica documentação", afirmou o ministro.

'VISÃO CLARA DE CRIME DE EXECUÇÃO', DISSE DINO SOBRE MORTE DE MÉDICOS

O ministro afirmou que o assassinato de três médicos no início da madrugada desta quinta-feira (5) no Rio, entre eles o irmão da deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP), "se trata de crime de execução".

Os médicos Marcos de Andrade Corsato, Perseu Ribeiro Almeida e Diego Ralf de Souza Bomfim estavam em um quiosque por volta das 00h59 quando foram mortos. Uma quarta vítima está internada no Hospital Municipal Lourenço Jorge.

Imagens da câmera de segurança mostram que os bandidos descem de um carro branco, se aproximam das vítimas e atiram. Eles não levam nenhum pertence e nenhum outro cliente do quiosque é ameaçado.

A Polícia Federal também vai apoiar as investigações porque um dos médicos, Diego Bomfim, é irmão da deputada Sâmia Bomfim (PSOL). Ela é do mesmo partido de Marielle Franco, assassinada em 2018.