SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo e os municípios paulistas vão realizar o 'Dia D da Vacinação' neste sábado (7), como parte da Campanha de Multivacinação do Governo de SP.

A Secretaria da Saúde vai vacinar crianças e adolescentes menores de 15 anos em mais de 5 mil UBSs (Unidades Básicas de Saúde), além de escolas e locais de grande circulação de pessoas.

VEJA AS VACINAS OFERECIDAS

? Poliomielite;

? Meningocóccica C Conjugada;

? Tríplice Viral (Sarampo, Caxumba e Rubéola);

? Febre amarela;

? Pentavalente (difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e doenças invasivas causadas pelo hemófilo b);

? HPV (para pessoas entre 9 e 14 anos);

? BGC (tuberculose);

? Covid-19.

A Campanha de Multivacinação do Governo de SP visa atualizar a carteira de vacinação de todas as crianças e adolescentes com menos de 15 anos que vivam no Estado de São Paulo. A ação foi lançada no dia 30 de setembro e vai até 31 de outubro.

A Secretaria da Saúde criou um site para tirar as dúvidas dos pais sobre a vacinação e para reforçar a importância da imunização. Acesse através do seguinte link: https://www.vacina100duvidas.sp.gov.br/.