SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os trens da linha 15-prata do monotrilho, operada pelo Metrô, circulam com velocidade reduzida desde o início das operações na madrugada desta sexta-feira (6), em São Paulo.

A circulação dos trens acontece por via única entre as estações Vila Prudente e Vila União, em razão de manutenção em um equipamento da via no trecho entre as estações São Lucas e Camilo Haddad.

A manutenção é feita durante a madrugada, segundo o Metrô, mas se estendeu além do horário programado causando o problema nesta manhã.

De acordo com o Metrô, De Vila União até São Mateus, os trens circulam por ambas as vias. E de São Mateus até Jardim Colonial a circulação ocorre de forma habitual, por uma via.

Ônibus da operação Paese (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência) foi acionado para reforçar o transporte e atender aos passageiros no trecho entre as estações Vila Prudente e Vila União.

Os passageiros são orientados sobre a operação da Linha 15-Prata pelo sistema de som, diz o Metrô.

Diversos passageiros reclamam dos transtornos que a alteração na circulação dos trens da linha 15 causam nesta sexta.

"Começando a sexta-feira com uma deliciosa falha no monotrilho", reclamou Aline Sena.

"Parabéns ao meu primeiro dia chegando atrasada no trabalho graças ao monotrilho", ironizou Amanda Karine.

"Primeira viagem da linha 15 prata do metrô, com problema. O trabalhador sendo agraciado logo de manhã por este monotrilho que vive quebrado", apontou Marcelo Lima

OUTROS PROBLEMAS

Um parecer técnico do CAEx (Centro de Apoio Operacional à Execução), do Ministério Público de São Paulo, conclui que as quedas de pedaços de concreto da linha 15-prata do monotrilho ocorreram por uso de materiais inadequados na manutenção e o tempo limitado para esses serviços.

O problema se soma a erros no projeto e na construção da linha que causam falhas recorrentes, segundo o promotor Silvio Marques, que é responsável por uma investigação sobre o assunto. Marques pediu explicações ao Metrô sobre o desprendimento do pneu de uma composição nesta segunda-feira (11). O caso será incluído no mesmo inquérito.

Questionado, o Metrô disse que prestará todos os esclarecimentos necessários ao Ministério Público.

Em setembro do ano passado, um bloco de concreto caiu da altura de 15 metros em um trecho da ciclovia da avenida Professor Luiz Ignacio Anhaia Mello, entre as estações Oratório e Parque São Lucas. Ninguém se feriu.

Outro caso ocorreu na manhã de 11 de janeiro, quando um pedaço de concreto em uma das vigas se destacou, entre as estações Vila Prudente e Oratório, causando a interrupção do trecho entre as estações Vila Prudente e Vila União.

LINHA 15-PRATA TEM PROBLEMAS NO PROJETO, DIZ PROMOTOR

Marques disse que a investigação estava praticamente finalizada, mas foi retomada para incluir o caso do pneu que se soltou. Ele diz que falhas no projeto da linha causaram problemas, como o estouro de um pneu em outubro de 2021.

"Os trens não cabiam direito na linha permanente e por isso estourou aquele pneu", disse o promotor.

Esse problema havia sido apontado em um relatório anterior produzido pelo Caex. Também foram apontados problemas na fabricação e montagem dos trens. Para Marques, o novo parecer mostra que a companhia estadual não resolveu problemas que vem sendo apontados pela Promotoria há meses.

"O parecer técnico mostra que supostamente o Metrô ainda não está determinando o uso do produto de junção das colunas [de concreto] correto. Há uma preocupação do setor técnico do Ministério Público com o uso desses produtos", explicou.