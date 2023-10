SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Médicos são assassinados no Rio, chacina deixa 6 mortos na Bahia, Ailton Krenak é o primeiro indígena na ABL e outras notícias para começar esta sexta-feira (6).

VIOLÊNCIA NO RIO

Médico assassinado pode ter sido confundido com miliciano, segundo polícia. Perseu Almeida tem semelhanças físicas com condenado por integrar milícia de Rio das Pedras que deixou a cadeia neste ano.

Polícia apura se Comando Vermelho matou envolvidos no assassinato de médicos.

VIOLÊNCIA NA BAHIA

Chacina deixa 6 mortos da mesma família em Jequié (BA), cidade mais violenta do país. Polícia Civil investiga as circunstâncias do crime; município teve 141 assassinatos em 2022.

CONGRESSO NACIONAL

Pacheco abraça pauta anti-STF da oposição de olho em futuro político. Correligionários veem cálculo do senador mirando eleições de 2026 ao Governo de MG e escolha de sucessor no Senado em 2025.

POLÍTICA

Governo Lula cobra fidelidade de aliados após reforma e em meio a instabilidade na base. Um mês após ceder pastas ao centrão, gestão tenta fortalecer apoio no Legislativo; grupo de WhatsApp busca afinar discurso.

POLÍTICA

Chefe da Receita que acessou dados de desafetos de Bolsonaro é demitido do serviço público. Ricardo Pereira Feitosa acessou e copiou em 2019 dados sigilosos do coordenador das investigações das 'rachadinhas' e de dois políticos.

PETROBRAS

Postos já começam a receber diesel mais barato com tributo federal zerado. Setor questiona, porém, velocidade dos repasses pelas distribuidoras de combustíveis.

Governo perderá R$ 500 mi até fim do ano com tributo federal zerado no diesel.

LIVROS

Ailton Krenak é o primeiro indígena eleito à Academia Brasileira de Letras. Disputa por vaga de José Murilo de Carvalho, com resultado histórico, foi marcada por conflito com Daniel Munduruku.

CORPO

Mulheres não falam sobre menopausa e são surpreendidas com primeiros sintomas do climatério. Além dos fogachos, mudanças podem começar com aumento de gordura abdominal, ressecamento da pele e queda de cabelo.

RÚSSIA

Explosão de granada derrubou avião de mercenário, diz Putin. Presidente afirma que teve culpa por não dar apoio aos soldados do Grupo Wagner antes do motim.

ESPORTE

Romero para Palmeiras e põe Boca Juniors na final da Libertadores. Time argentino avança sem vitórias no mata-mata e agora enfrentará o Fluminense.

FOLHA ESG

Conheça o carro que será abastecido com o primeiro hidrogênio de etanol do mundo. Reportagem andou no veículo que receberá combustível sustentável desenvolvido na USP.

MERCADO

Uber pagará R$ 1.000 a motoristas nível 'diamante'; saiba quem pode receber. Pagamentos devem ser feitos na primeira semana deste mês; objetivo é reduzir cancelamentos.

PRÊMIO

Janaína Rueda, d'A Casa do Porco, é eleita a melhor chef da América Latina. Ranking regional do 50 Best, premiação de restaurantes, anunciou nesta quinta-feira (5) nome da paulistana para o título.