SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dois homens foram mortos pela Polícia Militar da Bahia na noite desta quinta-feira (5), aumentando a contagem de óbitos na escalada de violência no estado.

Os homens mortos, considerados "suspeitos" pela PM, estavam no bairro de Arembepe, em Camaçari.

Eles foram abordados após uma denúncia de que um grupo armado estava no local e morreram após "revide e troca de tiros", informou a PM em nota.

Eles chegaram a ser levados para o Hospital Menandro de Faria, mas não resistiram.

Dois revólveres, 42 porções de maconha, 16 pinos de cocaína, 60 pedras de crack e uma balaclava foram apreendidos. O caso é investigado pela 23ª DT da Polícia Civil.

ONDA DE VIOLÊNCIA NA BAHIA

A onda de violência em operações policiais na Bahia já deixou mais de 70 pessoas mortas desde setembro, segundo balanço divulgado pela Agência Estado no começo do mês.

Com isso, a polícia do estado pode ser considerada a mais letal do Brasil, ultrapassando o Rio de Janeiro.

A onda de violência também engloba duas chacinas registradas em pouco mais de um mês no estado, que deixaram 16 mortos, entre eles, cinco pessoas com menos de 18 anos.

A primeira, em 28 de agosto, terminou com 10 mortos em Mata de São João.

A segunda foi registrada na manhã desta quinta no município de Jequié, onde seis pessoas de uma família de ciganos, entre elas uma criança de 4 anos e uma mulher grávida, foram assassinados.