CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - Um adolescente de 17 anos morreu com tiro de arma de fogo disparado durante uma briga na festa de aniversário do estado de Tocantins, na madrugada desta sexta-feira (6), em Palmas. As investigações estão em andamento e ninguém foi preso até o momento.

De acordo com o governo do Tocantins, responsável pela organização da festa, a confusão começou por volta das 2h30, durante o show da dupla Maiara e Maraisa, quando um policial à paisana e de folga se envolveu em uma discussão com dois homens.

Segundo as informações, durante a confusão um dos homens tomou a arma do policial e atirou contra ele. O policial foi atingido com dois tiros, um na costela e outro no quadril. Ele passa por cirurgia no Hospital Geral de Palmas, na manhã desta sexta.

O adolescente de 17 anos também acabou baleado na cabeça e morreu no local. Um casal também foi ferido por tiro de raspão, sem gravidade.

O corpo do adolescente foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Palmas e liberado aos familiares após exames de necropsia.

Os nomes do adolescente e do policial ferido não foram divulgados. O autor dos disparos ainda não foi identificado.

A investigação está sendo feita pela 1ª DHPP (Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa) de Palmas. Equipes da Polícia Civil e da perícia técnica estiveram no local colhendo as informações e vestígios que possam auxiliar na apuração.

Em nota, o governo de Tocantins disse que "lamenta com muito pesar a morte e informa que não está medindo esforços para esclarecer todos os fatos e responsabilizar o autor do homicídio".

Ainda segundo a gestão Wanderlei Barbosa (Republicanos), havia "um grande contingente de policiais, maior que o empregado durante as festividades de Carnaval" e nenhuma outra ocorrência foi registrada na Praça dos Girassóis, local do show.

O show da dupla Maiara e Maraisa e de outros artistas ?como Anavitória, Rick e Renner e Débora e Gerúsia? integra uma programação organizada pela Setur (Secretaria de Estado do Turismo) para celebrar o 35º aniversário do Tocantins, em 5 de outubro.