SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein inaugurou nesta semana um novo centro educacional em Paraisópolis, na zona sul de São Paulo. A unidade vai oferecer o ensino médio técnico gratuitamente para adolescentes da comunidade, com formação voltada à área de administração em serviços de saúde.

O curso, com três anos de duração, terá carga horária integral e será voltado a jovens de 15 a 17 anos. Além de disciplinas como matemática, geografia, história e português, que já são comuns ao ensino médio, a grade acadêmica terá matérias voltadas ao preparo para o mercado de trabalho -técnica de atendimento, administração hospitalar, marketing e logística são algumas das matérias oferecidas.

A metodologia é baseada nos cursos de outro centro educacional do Einstein, que desde 2019 oferece ensino médio integrado ao técnico na avenida Paulista.

A primeira turma, que inicia as atividades no início de 2024, será formado por 40 estudantes. A seleção dos jovens será composta de uma avaliação socioeconômica, provas de português e matemática e entrevista com o candidato e responsáveis.

"Estamos falando de um curso em modelo de carga horária integral, que alia excelência na formação profissional com uma grade acadêmica robusta em matérias da base nacional comum curricular. Trata-se de uma formação ampla e que gera mais possibilidades de atuação profissional após o término do curso", explica Alexandre Holthausen, diretor de ensino e consultoria do Einstein.

Todos os estudantes receberão material escolar, uniformes e alimentação durante os três anos de formação.

O novo prédio, que tem cinco andares, foi erguido na rua Ernest Renan, uma das principais vias de Paraisópolis. O investimento para implementação da escola, incluindo edificação e equipamentos, foi de R$ 16 milhões, arrecadados pelo Voluntariado Einstein, braço filantrópico com atuação social na comunidade há 25 anos.