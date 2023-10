SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma chacina deixou quatro pessoas mortas na madrugada deste sábado (7), na cidade de Ponta Porã, município localizado na fronteira com o Paraguai. A Polícia Civil do estado investiga o caso. As vítimas, já identificadas, morreram ao chegar no imóvel.

O delegado regional da Polícia Civil, Clemir Vieira, afirmou que os homens assassinados no Residencial Ponta Porã, estariam chegando no imóvel quando foram surpreendidos por "pistoleiros" dentro de um veículo.

Quando os policiais militares chegaram, o veículo das vítimas ainda estava ligado, de acordo com a polícia. O caso será investigado pelo delegado Júlio César Batista de Lima do 1º DP. A polícia paraguaia também auxilia na investigação.

Segundo a polícia, os trabalhos da perícia estão sendo realizados "com cautela para que as provas e detalhes possam colaborar na elucidação do crime que chocou a população da fronteira."

O Corpo de Bombeiros chegou ser acionado, mas as vítimas já estavam mortas. Segundo os investigadores, dezenas de tiros foram disparados, a maioria de calibre 9 milímetros.