RIO DE JANEIRO, SP (FOLHAPRESS) - As fortes chuvas em Santa Catarina já afetaram 93 cidades. Neste fim de semana, mais 15 municípios decretaram situação de emergência, totalizando 46. O estado também decretou situação de emergência.

Desde o início da semana, a Defesa Civil do estado confirmou duas mortes em decorrência do mau tempo. Uma em Palmeira, na serra de Santa Catarina, e outra na cidade de Rio do Oeste.

Os municípios mais prejudicados estão localizados nas regiões do vale do Itajaí, Planalto Norte, Oeste e em áreas de divisa com o Rio Grande do Sul.

A Defesa Civil informou que, para este domingo (8), há previsão de temporais com raios, rajadas de vento e granizo para a região do Grande Oeste, se estendendo ao longo do dia para as demais regiões do estado.

A pasta afirmou que, pelo volume acumulado de chuva nas últimas horas de sábado (7), há registros de rios com enxurradas e inundações em Santa Catarina. Nesta madrugada, houve alerta para inundação do rio Uruguai, podendo atingir de 12 a 13 metros do município de Itapiranga, no extremo oeste Catarinense.

Outros municípios afetados pela cheia do rio Uruguai são Barra do Guarita, Iraí e Porto Mauá, que estão recebendo maior aporte de águas tanto do rio como dos demais afluentes do estado.

Houve também alerta para inundações Bacia do Rio do Peixe no Meio-Oeste, Bacia do Rio Negro no Planalto Norte, Bacia do Rio Itajaí, Cubatão na Grande Florianópolis, todas as bacias do Litoral Sul e áreas do Planalto Sul.

O estado informou que há uma força tarefa acompanhando as ocorrências das chuvas. Até o momento, já foram registrados 305 atendimentos. O efetivo conta com 471 bombeiros e 165 viaturas.

Já no Rio Grande do Sul, estado também afetado pelo mau tempo, a Defesa Civil gaúcha informou que há 12 trechos em sete rodovias com bloqueios totais e parciais.