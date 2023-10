SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem de 63 anos morreu ao ser atingido por um paraquedista durante uma apresentação em Itápolis, no interior de São Paulo, na tarde de sábado (7).

A vítima estava no solo junto a outras pessoas, quando o paraquedista de 33 anos avançou sobre a área destinada para o público. Uma testemunha gravou o momento do acidente ocorrido dentro da Aeroclube de Itápolis.

Conforme apurado pela Polícia Militar, após saltar de um avião, o paraquedista perdeu o controle do equipamento e atingiu as pessoas ao aterrissar.

O homem morreu no local. Duas mulheres ficaram feridas e foram socorridas para um hospital na cidade.

O presidente do aeroclube e organizador do evento, Josué Andrade, disse à Folha que o acidente ocorreu no primeiro salto programado para o dia.

Andrade explicou que os paraquedistas tinham outro ponto destinado para o pouso, uma área extensa e longe do público. Ele não soube precisar o que teria levado o profissional para aquele setor, uma vez que outros seis paraquedistas tomaram o trajeto combinado.

De acordo com Andrade, o homem morto era da cidade de Cosmópolis (SP) e teria aproveitado uma visita a familiares na cidade para acompanhar o show aéreo.

Segundo o presidente do aeroclube, o paraquedista teve fratura no fêmur e em um dos braços, e foi encaminhado para a capital onde deve passar por cirurgia.

A Polícia Civil solicitou a presença da perícia. O caso foi registrado como homicídio culposo e lesão corporal na Delegacia de Polícia de Ibitinga. A investigação, no entanto, será realizada pelo Distrito Policial de Itápolis.

O presidente do aeroclube e organizador do evento, Josué Andrade, gravou um vídeo em que falou sobre o acidente. Ele declarou ter adiado o evento em solidariedade às vítimas.

As pessoas que compraram ingressos para a apresentação, que deveria ocorrer também neste domingo, devem aguardar por um comunicado da organização sobre os procedimentos a serem tomados, segundo Andrade.

A Prefeitura de Itápolis lamentou o ocorrido em uma publicação nas redes sociais.