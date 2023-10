SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As polícias Civil e Militar do Rio de Janeiro fazem nesta segunda-feira (9) uma grande operação de combate ao crime no Complexo da Maré, Vila Cruzeiro e Cidade de Deus.

Segundo o governo do Rio, a operação envolve mil policiais e utiliza drones para mapeamento de áreas em 3D e zoom de longo alcance. As imagens dos drones são enviadas ao Centro Integrado de Comando e Controle.

O Centro de Operações do Rio informou que o trânsito é intenso nas vias das três regiões e a recomendação é evitar esses locais.

A ação policial, com ampla divulgação, ocorre quatro dias depois do assassinato de três médicos em um quiosque na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Um quarto médico ficou ferido e esta internado no Hospital Samaritano, no mesmo bairro.

Imagens de câmeras de segurança mostram que os criminosos que atiraram nos médicos percorreram três avenidas da Barra da Tijuca e foram para a Cidade de Deus, também na zona oeste.

Uma das vítimas é Diego Bomfim, 35, irmão da deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP) e cunhado do deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ). Os outros mortos são Marcos de Andrade Corsato, 62, diretor de Ortopedia e Traumatologia no Hospital das Clínicas de São Paulo, e Perseu Almeida, 33, ortopedista que se dividia entre as cidades de Ipiaú e Jequié, na Bahia.