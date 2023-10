SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um passageiro, que não teve a identidade divulgada, foi roubado e agredido por um casal de assaltantes enquanto tentava acessar o sistema do Metrô de São Paulo, no domingo (8).

O casal suspeito do crime foi preso na segunda-feira (9).

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o passageiro na catraca da estação Armênia da linha 1-azul do Metrô, na rua Pedro Vicente, na Luz, caído no chão e sendo agredido por um casal. Enquanto o homem imobiliza o passageiro, que se debate no chão, mulher enfia as mãos no bolso e recolhe pertences da vítima.

O passageiro recebe chute e até um golpe na cabeça. Algumas pessoas assistem à ação dos criminosos, mas ninguém intervém. Nas imagens, em nenhum momento aparecem seguranças.

Após recolherem os pertences, o casal suspeito vai embora e a vítima parece atordoada com a situação.

A SSP (Secretaria da Segurança Pública) afirmou que policiais da Delpom (Delegacia de Polícia do Metropolitano) prenderam um homem e uma mulher, de 23 e 37 anos, nesta segunda, pelo roubo na estação. Segundo a pasta da segurança, os dois foram reconhecidos pela vítima.

O Metrô lamentou o ocorrido e afirmou que agentes de segurança, em patrulha pelas estações, fizeram a detenção do casal, que foi conduzido para a Delpom.

Segundo a companhia, desde o início do ano foram registrados 149 casos de roubo e furto nas dependências do Metrô, e 80% dos autores foram detidos.

O Metrô afirmou que, entre as ações de intensificação da segurança, está a distribuição de mais de mil agentes de segurança que circulam nos trens e estações, apoiados por um sistema de câmeras que vem sendo modernizado com a instalação de equipamentos com inteligência artificial.

A estatal da gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos) afirma ainda que os passageiros devem comunicar qualquer ocorrência aos funcionários do Metrô por meio de SMS (11 97333-2252) e pelo aplicativo Metrôconecta.