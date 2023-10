SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A modalidade de ensino a distância já recebe 2 a cada 3 estudantes que ingressam no ensino superior no Brasil. Os dados são do Censo do Ensino Superior de 2022, divulgados nesta terça-feira (10) pelo Ministério da Educação.

Segundo o censo, dos 4,7 milhões que ingressaram em cursos de graduação no ano passado, 65% foram para a modalidade a distância.

Em 2022, o ensino a distância registrou mais de 3,1 milhões de ingressantes ?97% deles foram para faculdades particulares.

A primeira vez que a modalidade a distância superou os ingressantes em cursos presenciais foi em 2020, durante a pandemia. Naquele ano, os ingressantes em cursos Ead representavam 53% do total. Em 2022, essa proporção já passa de 65%.

Depois de ter perdido ingressantes durante a pandemia, os cursos presenciais voltaram a registrar alta no ano passado. Em 2022, esses cursos tiveram a entrada de 1.656.172 novos alunos ?no ano anterior, em 2021, esse número havia caído para 1.467.523.