SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A IDF (Forças de Defesa de Israel) informou que atingiu a casa do porta-voz da ala militar do Hamas, conhecido como Abu Obeida, na Faixa de Gaza.

O anúncio foi feito pelo porta-voz da IDF em língua árabe, Avichay Adraee.

Avichay escreveu no Twitter (atual X) que o Obeida estava "trabalhando para direcionar o terrorismo contra o Estado de Israel".

Ele disse ainda que o porta-voz do Hamas ameaçou atacar cidades israelenses nesta terça-feira (10).

Nesta terça-feira (9), o Hamas ameaçou matar pessoas que são mantidas reféns da Faixa de Gaza se Israel continuar sua contraofensiva, segundo fontes ouvidas pela Reuters.

O anúncio foi feito por Obeida. Segundo ele, a cada novo bombardeio, o braço armado do Hamas iria executar um civil. "Qualquer ataque a civis inocentes sem aviso prévio será enfrentado com pesar pela execução de um dos cativos sob nossa custódia, e seremos forçados a transmitir esta execução", afirmou o porta-voz do Hamas.

GUERRA CHEGA AO 4º DIA

Israel intensificou ataques à Faixa de Gaza. O governo israelense disse que retomou o "controle total" de regiões do sul do país que foram atacadas pelo Hamas.

O balanço oficial dá conta que são pelo menos mil vítimas em Israel, 100 delas encontradas em um kibutz (habitação coletiva) em Be'eri, no sul do país. Já na Palestina são 900 mortes confirmadas, segundo o Ministério da Saúde local. Na Cisjordânia são 7 mortes registradas. Com os 1.500 corpos de integrantes do Hamas informados pelo exército israelense, o total de mortes pode ultrapassar 3 mil.

