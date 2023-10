SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de São Paulo afirmou que identificou o roubo de cabos e cortes propositais da fiação na Estação Autódromo de Interlagos, da linha 9-Esmeralda, administrada pela empresa privada ViaMobilidade. Perícia foi realizada após pane no serviço da linha de trem concedida à iniciativa privada, no último dia 3 de outubro.

A perícia detalhou que foram subtraídos cabos de conexão da "Máquina de Chave", na Estação Autódromo de Interlagos. O caso segue sob investigação por meio de inquérito policial instaurado pelo 27° DP (Campo Belo), informou a SSP (Secretaria de Segurança Pública) de São Paulo.

A polícia também identificou pontos da linha férrea onde houve o arrombamento do gradil de contenção. Segundo a SSP, nesses mesmo locais foram atirados objetos "estranhos" nos trilhos nas imediações da ponte Eusébio Matoso, Estação Pinheiros e Estação Cidade Universitária. "Tais atos ocorreram em horários próximos, de forma quase concomitante", ressaltou a secretaria.

A equipe de investigação analisa as imagens extraídas das composições da ViaMobilidade e as diligências continuam para esclarecer os fatos e identificar os autores. A reportagem procurou a ViaMobilidade, mas a empresa não quis comentar a investigação da polícia.

No dia 4 de outubro, o delegado Eduardo Ferreira, em entrevista ao Brasil Urgente (TV Bandeirantes), afirmou que tinha algumas suspeitas. Um delas é de que criminosos teriam atirado objetos sobre o pantógrafo (equipamento que fica na parte superior da composição e é responsável por transferir a energia necessária para que o trem possa funcionar e se locomover), fazendo com que os fios ficassem enrolados e causasse a pane.

Foram achados pedaços de concreto, blocos de asfalto em vários pontos da linha. Os objetos teriam sido jogados do alto de viadutos visando quebrar e danificar a linha, disse o delegado. As falhas começaram a ocorrer a partir das 14h do dia 3 de outubro.

Horas depois da explosão que provocou a pane elétrica na linha, criminosos teriam furtado, na estação Primaveira-Interlagos, um dispositivo que faz o trem se locomover de um lado para o outro. Eles cortaram a fiação de modo que dificultasse a rápida reposição do item.

Se comprovados os crimes, os responsáveis podem responder por atentado contra o meio de transporte e organização criminosa, caso seja provada a ação em grupo.

PANE E NORMALIZAÇÃO

Após 27 horas, a linha 9-Esmeralda teve o serviço reestabelecido no dia 4 de outubro, segundo a empresa ViaMobilidade, responsável pela operação.

A falha ocorreu durante a greve de funcionário do Metrô, CPTM e Sabesp.

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) elogiou as concessões ao defender os estudos para privatizações de outras linhas. A fala ocorreu durante pronunciamento sobre a greve dos metroviários.

"Técnicos da ViaMobilidade restabeleceram a operação na Linha 9-Esmeralda às 17h22 desta quarta-feira (4). O trabalho de manutenção envolveu cinco frentes de trabalho, com cerca de 70 colaboradores", afirmou a ViaMobilidade em nota.