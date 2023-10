SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal apreendeu na noite desta terça-feira (10) 47 fuzis em uma mansão na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Os policiais também encontraram centenas de munições para fuzil calibre .556.

Os agentes localizaram ainda maquinário e estrutura para montagem e manutenção de armas de fogo, além de três carros de luxo, também apreendidos. Três pessoas foram presas em flagrante.

Segundo as investigações, os fuzis e as munições pertenciam a traficantes de armas que abasteciam traficantes de drogas e milicianos.

O ministro da Justiça, Flávio Dino, divulgou um vídeo em que parte do arsenal encontrado aparece em caixas.

"Neste ano, no Rio de Janeiro, houve apreensão de milhares de armas ilegais. Também foram apreendidos bens e ocorreram prisões", disse, sem citar números.

Segundo ele, o governo federal intensifica todas as ações possíveis para apoiar a segurança pública no Rio.

A apreensão foi comemorada pelo governador Cláudio Castro (PL). Ele parabenizou a Polícia Federal e disse que a atuação se soma aos esforços das polícias estaduais no combate ao crime.

Na manhã desta terça, agentes da Core (Coordenadoria de Recursos Especiais) da polícia do Rio ocuparam o centro recreativo usado como local para treinamento de traficantes no Complexo da Maré.

Foi o segundo dia de operações em comunidades ligadas ao Comando Vermelho, em uma reação aos assassinatos a tiros de três médicos em um quiosque na Barra da Tijuca. Oito comunidades foram alvo da ação.

Entre as apreensões do dia estão drogas escondidas em embalagens para bolos, na comunidade do Timbau, no Complexo da Maré.

A Polícia Militar apreendeu também três fuzis, duas pistolas, uma carabina 12, uma réplica de metralhadora nas comunidades Vila do Pinheiro, Timbau e Baixa do Sapateiro, todas na Maré.