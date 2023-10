A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciará a Operação Nossa Senhora Aparecida 2023 à zero hora desta quarta-feira (11). A mobilização durante o feriado prolongado seguirá até as 23 horas e 59 minutos de domingo (15). O objetivo é reduzir a violência no trânsito, com a queda do número de acidentes e de mortes nas rodovias.

Neste período, quando é comum o aumento do fluxo de veículos nas rodovias, o policiamento preventivo de acidentes e de fiscalização da PRF ganhará reforço, sobretudo, em pontos das rodovias federais, com maior incidência de acidentes graves. Este incremento nas atividades visa garantir a pessoas que transitam nestas localidades uma viagem segura, com conforto e fluidez no trânsito.

Em São Paulo, onde há grande concentração de romeiros que se deslocam a pé, por diversas rotas, até o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, na cidade de Aparecida, as equipes da PRF vão acompanhar parte do trajeto feito pelos fiéis.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, as causas mais comuns de acidentes nas rodovias brasileiras estão relacionadas a ultrapassagens indevidas, excesso de velocidade, não uso do cinto de segurança e demais dispositivos de retenção obrigatórios, como assentos de elevação, falta de uso do capacete, embriaguez ao volante, pouco ou nenhum tempo de descanso; e muito frequentemente, uso de telefone celular ao volante. Historicamente, essas condutas estão diretamente relacionadas aos altos índices de letalidade.

A Operação Nossa Senhora Aparecida 2023 integra a Operação Nacional de Segurança Viária 2023.

A Polícia Rodoviária Federal relacionou cuidados direcionados aos motoristas, nos cinco dias da operação Nossa Senhora Aparecida 2023. Confira:

revisão preventiva no veículo, o que inclui a checagem da calibragem dos pneus, do sistema de iluminação, dos equipamentos obrigatórios, do nível do óleo e do radiador, entre outros itens;

respeito aos limites de velocidade e às sinalizações da via;

não ingerir bebidas alcoólicas;

manutenção da distância de segurança em relação aos demais veículos;

ultrapassagem apenas quando houver plenas condições de segurança;

não usar o celular durante a condução do veículo;

uso obrigatório do cinto de segurança por todos os ocupantes dos assentos do veículo;

uso de dispositivos de retenção (cadeirinhas e assentos de elevação) para transportar crianças;

a cada três ou quatro horas de percurso, é recomendável uma pausa para descanso ou revezamento na direção do veículo. Dirigir cansado ou com sono aumenta o risco de o motorista cometer erros, diz a PRF; e

atenção redobrada à presença de pedestres, como os romeiros que se deslocam a Aparecida.

Em caso de emergência, a orientação da PRF é que o viajante ligue para o número 191.

Matéria alterada às 9h35 do dia 11/10 para correção no título. A operação começou nesta quinta-feira, e não quarta-feira como publicado inicialmente.

