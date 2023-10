POÇOS DE CALDAS, MG (FOLHAPRESS) - Amigos, familiares e vizinhos se reuniram no velório municipal de Poços de Caldas, no sul de Minas Gerais, na manhã desta quarta-feira (11) para velar o corpo do adolescente Leonardo Willian Silva, 14, que foi morto durante um ataque a facadas na Escola Profissional Dom Bosco.

"Eu perdi meu garotão. O Léo era um garoto obediente, fiel e nunca teve problema com ninguém. Foi um grande neto e infelizmente minha filha perdeu um grande filho", disse o avô José Divino Xavier.

A ex-professora Gladis Meira Justino citou a expectativa do garoto com a formatura no colégio, que seria neste ano. "O Léo era um menino doce, solidário e dedicado aos estudos. Era caprichoso e sempre estava perto para ajudar os amigos. Um menino de coração gigante, maior que ele. Ele tinha muitos sonhos e estava muito animado e ansioso para a formatura dele no final desse ano. Infelizmente não deu tempo."

Amigos do Leonardo, que estudam na escola também estiveram presentes no velório. Segundo um deles, o jovem era muito estudioso e tinha sonho de ter um servidor grande no Discord.

Amigos da família também compareceram ao velório. "Um momento muito triste. Não tinha como a gente esperar, o Léo era um adolescente muito querido, a gente fica em choque e tenta ser solidário à família nesse momento. Como pais, amigos e comunidade a gente sente a dor da família", afirmou Daiana Tavares.

Dois estudantes feridos ?um menino e uma menina? de 13 anos passaram por cirurgia e estão internados em estado "muito grave", segundo a Santa Casa da cidade.

O hospital não informou o tipo de cirurgia a que os adolescentes foram submetidos nem em qual parte do corpo. Haverá uma reunião com a equipe médica e um novo boletim mais detalhado deve ser divulgado no início da tarde.

Uma quarta adolescente, de 17 anos, também foi ferida no peito, mas sem gravidade. Ela está internada em observação no setor de urgência e emergência, diz a assessoria da Santa Casa.

O ataque é atribuído a um ex-aluno do colégio, de 14 anos, que foi contido por pais e foi apreendido.

Segundo policiais, o autor do ataque teria afirmado que aproveitou a movimentação de estudantes e pais no local e saiu "esfaqueando aleatoriamente".

"A PM foi acionada e, ao chegar ao local, o suspeito já estava contido por adultos. A Polícia Militar fez a apreensão do adolescente e o conduziu até a delegacia, que está investigando as motivações", disse o tenente-coronel Flávio Santiago, porta-voz da PM mineira.