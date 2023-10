Consideradas patrimônio pelo Ministério da Cultura do Peru, o acervo pertence à Fundação Mujica Gallo e faz parte do catálogo do Museo Oro del Perú y Armas del Mundo. Algumas peças nunca saíram do país. A diretora do Museo Oro del Perú y Armas del Mundo, Camila Pérez Palacio Mujica comemorou o fato de uma nação irmã ter acesso fácil ao legado que existe na América do Sul.

“Ter um país com essa cultura que herdou dos antepassados, a linhagem, a herança, é orgulho não somente para os peruanos, mas para a América do Sul. Para o público brasileiro é muito interessante”, disse à Agência Brasil e à Rádio Nacional.

Com a curadoria da arqueóloga peruana Patricia Arana e do produtor cultural Rodolfo de Athayde, a mostra é dividida em cinco blocos temáticos: Linha do tempo, Mineração, Divindades e Rituais, Cerâmica e Têxteis e Colonização. Os objetos da mostra foram produzidos entre 900 a.C e 1600 d.C. e os traços culturais dos povos andinos aparecem em utensílios como depiladores, bolsas, penachos, máscaras funerárias e coroas feitas de ouro.

A passagem por Tesouros Ancestrais do Peru, a Linha do Tempo, apresenta momentos-chave de mais de 10 mil anos de história andina, desde os primeiros habitantes (pescadores e caçadores) até o surgimento da agricultura de irrigação.

Na parte de Mineração, o visitante vai conhecer o domínio sobre os metais, o controle sobre o ambiente natural e seu impacto nas dinâmicas das estruturas do poder.