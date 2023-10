SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Itamaraty pede que Israel não bombardeie abrigo de brasileiros, Dino deve acionar Barroso sobre mandado de prisão de líder do CV, ceca na Amazônia paralisa transporte pelos rios e outras notícias para começar esta quinta-feira (12).

GUERRA ISRAEL-HAMAS

Brasil pede que Israel não bombardeie abrigo de seus cidadãos em Gaza. Escola católica que já foi atacada vira refúgio para 13 dos 28 brasileiros que aguardam repatriação.

GUERRA ISRAEL-HAMAS

Ataques elevam tensão e temor de segunda frente no norte de Israel. Hamas lança foguete de maior alcance, Hizbullah troca tiros e alerta de infiltração soa na região.

O FUTURO DA ESQUERDA

Polarização e evangélicos tornam Palestina e ditaduras terreno minado para a esquerda. Governo Lula tenta se equilibrar entre tradição da diplomacia brasileira e pressões da política interna.

HISTÓRIAS DA POLÍTICA

Lula viu pavor de aliados em noite do 1º turno e buscou abafar susto com Bolsonaro

Desempenho do então presidente fez 'cair ficha' do PT quando foi selada a prorrogação da campanha

RIO DE JANEIRO

Dino diz que deve acionar Barroso sobre sumiço de mandado de prisão de líder do CV. Dados de Wilton Quintanilha saíram do sistema nacional de foragidos; ministro da Justiça afirma que possível infiltração do crime organizado será apurada.

INDÍGENAS

Governo Lula ignora há 6 meses recomendação do MPF para emergência em saúde na Terra Indígena Mundurucu. Contaminação de indígenas por mercúrio do garimpo ilegal e falta de assistência motivaram pedido da Procuradoria; Saúde não responde.

ATAQUE A ESCOLA

Feridos em ataque a escola em Poços de Caldas passam por cirurgia, e estado é muito grave. Adolescentes de 13 anos foram golpeados a facadas por ex-aluno; outro jovem, de 14 anos, morreu.

MERCADO

Seca na Amazônia deixa barcos encalhados e paralisa transporte pelos rios

Rios Negro e Madeira registram menores níveis de água de série histórica

COTIDIANO

Aparecida espera 250 mil fiéis para celebrações da Padroeira do Brasil

Ao todo, sete missas serão realizadas nesta quinta-feira (12) no Santuário Nacional

COTIDIANO

Thiago Brennand é condenado a 10 anos de prisão por estupro. Defesa nega acusação, diz que decisão se baseou na palavra da vítima e que vai recorrer.

EDUCAÇÃO

Com mensalidade de R$ 15 mil, Avenues São Paulo é vendida para grupo britânico. Nord Anglia Education compra escola paulistana e unidade de Nova York do grupo.

ILUSTRADA

Por que Israel tem tantas raves como a Universo Paralello, que foi atacada. Cidades como Tel Aviv, um oásis de liberdade em meio a tantos estados ditatoriais, impulsionou as festas nos desertos do país.

MERCADO

Novo golpe desvia dinheiro do Pix pelo celular. Fraude já fez mais de 6.300 vítimas no Brasil, segundo dados da empresa de segurança online Kaspersky.