SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As linhas 1-azul, 2-verde e 15-prata do Metrô de São Paulo operam com velocidade reduzida e maior tempo de parada nesta quinta-feira (12). Nas demais, a operação segue normal.

De acordo com o Metrô, a redução ocorre devido a "interferências na via" e a empresa trabalha para normalizar a situação.

Segundo o Sindicato dos Metroviários de São Paulo, a lentidão ocorre em razão de um protesto os trabalhadores que operam os trens da linha 2-verde. Eles estão se recusando a assumir as funções porque vêm recebendo advertências.

"É uma clara retaliação à greve realizada no último dia 3. A greve sequer foi julgada ainda", criticou a entidade em nota emitida nas redes sociais.

À Folha, a presidente da entidade, Camila Lisboa, confirmou a interrupção e explicou que afeta as outras duas linhas porque os funcionários se solidarizaram com os colegas da linha 2-verde.

Lisboa afirmou ainda que as advertências disciplinares referem-se a um assunto de meses atrás e estão sendo apresentadas agora como resposta à paralisação no início do mês.

"A greve nem foi julgada. A empresa está colocando o carro na frente dos bois", disse. "Quem está tumultuando é o Metrô, que se recusa a conversar com o sindicato".

O Metrô foi questionado pela Folha de S.Paulo e aguarda posicionamento da empresa.