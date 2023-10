SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma comerciante de 32 anos foi presa em flagrante por tentativa de homicídio na noite de quarta-feira (11) em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, após atropelar um grupo de pessoas e invadir um salão de beleza com um carro.

Uma criança de sete anos estava dentro do carro e presenciou toda a confusão.

O salão de beleza fica na rua Elizabeta Lips, no Jardim Bom Tempo. Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), testemunhas disseram que a mulher estacionou seu veículo em uma das vagas do salão, e foi a outro estabelecimento que fica na parte de cima do imóvel.

Ela foi informada, segundo o registro, de que não poderia parar ali, já que as vagas eram para os clientes do salão de beleza, mas, ainda assim, estacionou.

Ao retornar, a comerciante não conseguiu sair pois o proprietário do local, como não havia vagas disponíveis, colocou seu automóvel na frente dos carros estacionados.

Mesmo assim, a mulher tentou tirar o carro e raspou no veículo de outra cliente, que pediu cuidado. Nesse momento, começou uma discussão entre as duas e funcionários do salão, que acabou envolvendo cerca de dez pessoas.

O proprietário tirou seu carro e abriu passagem para ela sair, mas ela continuou discutindo, de acordo com o registro.

Nas imagens de câmera de segurança é possível ver as pessoas próximas à janela do carro discutindo com a mulher. Ela manobra o carro diversas vezes para tentar sair e bate algumas vezes nos veículos que estão ao lado.

A comerciante desce do veículo e acontecem algumas agressões físicas. Ela volta ao veículo, dá ré, e parte para cima de oito pessoas que estavam atrás. Algumas caem.

Ela invade o estabelecimento com o veículo destruindo as paredes de vidro e outras partes.

Quatro pessoas, de 31, 32, 41 e 44, foram atropeladas. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e duas das vítimas foram levadas ao hospital. O estado de saúde deles não foi divulgado.

A comerciante foi conduzida até a delegacia pela GCM (Guarda Civil Municipal) onde foi presa em flagrante por tentativa de homicídio e permaneceu à disposição da Justiça. O delegado realiza oitivas com as testemunhas e analisa o vídeo disponibilizado pelo salão de beleza

A reportagem não conseguiu contato com a advogada da mulher. A defensora, identificada como Magda Machado, disse à Globo que não concorda com a prisão.

"Totalmente desproporcional porque nós temos provas, vídeos que demonstram que ela é a vítima. As pessoas que estavam dentro do salão começaram a agredi-la, não só verbalmente, mas fisicamente", disse.

Segundo a defensora, a mulher ficou desesperada.

"Ela tentou entrar no carro para sair, em momento de desespero, ela estava com a filha, uma criança de sete anos, e mesmo assim não foi respeitada. Ela tentou sair dali, foi dar marcha para sair, acabou entrando a ré e foi isso que aconteceu", afirmou.