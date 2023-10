SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um acidente envolvendo três veículos de passeio e um caminhão, na rodovia dos Bandeirantes, na capital paulista, na manhã desta sexta-feira (13), deixou oito pessoas feridas.

O acidente ocorreu por volta das 6h20, interditou duas faixas e causou dois quilômetros de congestionamento.

De acordo com a concessionária, um veículo estava parado em uma das faixas, no km 24, na altura de Perus (zona norte de SP), no sentido interior, quando foi atingido por um caminhão. O caminhão, na sequência, atingiu outros dois veículos de passeio.

O acidente deixou sete vítimas com ferimentos leves. A oitava ficou presa às ferragens e demandou uma operação para o resgate.

A ocorrência foi atendida por equipes da concessionária, Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária Estadual.

Ao menos um dos veículos envolvidos, no qual a vítima ficou presa às ferragens, ficou destruído. Destroços foram retirados da pista e foi necessário utilizar serragem para remover óleo e outros materiais que ficaram espalhados.

As causas do acidente ainda são desconhecidas.