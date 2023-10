A organização internacional Human Rights Watch (HRW) divulgou, nessa quinta-feira (12), uma nota em que denuncia o uso de fósforo branco em ataques à Faixa de Gaza. A entidade analisou vídeos que mostram a substância química em múltiplas explosões, sobre o porto da cidade de Gaza, causadas por tiros de artilharia disparados por forças israelenses, na quarta-feira (11).

A organização não governamental também disse ter confirmado o uso da substância através do depoimento de testemunhas. Segundo a HRW, o fósforo branco - usado como cortina de fumaça para ações militares - pode causar queimaduras severas e efeitos danosos de longo prazo aos sobreviventes.

A ONG explica que o fósforo branco não é considerado uma arma química, porque não tem efeitos tóxicos e opera primordialmente por chamas e calor. Por isso, seu uso não é proibido pelas convenções internacionais.

Leis são violadas

No entanto, segundo a HRW, seu uso em áreas densamente povoadas, como Gaza, viola as leis humanitárias internacionais, que requerem que “as partes envolvidas no conflito adotem todas as precauções possíveis para evitar ferimentos e perdas de vidas de civis”.

A HRW também afirma que fósforo branco foi usado em áreas rurais do sul do Líbano, na terça-feira (10). Em resposta à Agência Brasil, as Forças de Defesa de Israel (IDF) informaram que “não usam esse tipo de arma”.

* É proibida a reprodução deste conteúdo

Tags:

Conflito no Oriente Médio | Human Rights Watch | Internacional