SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ultimato de Israel provoca fuga de civis em Gaza, preço do petróleo dispara, seca faz rio desaparecer na Amazônia e outras notícias para começar este sábado (14).

GUERRA ISRAEL-HAMAS

Palestinos deixam norte de Gaza às pressas com malas e trouxas após ultimato de Israel. Ultimato de Tel Aviv para esvaziar parte de enclave palestino deslocaria 1,1 milhão de pessoas, ou metade da população do território.

GUERRA ISRAEL-HAMAS

Mais de 170 israelenses partem de São Paulo rumo a Tel Aviv para lutar na guerra. Grupo com pessoas que estavam em diversos países da América Latina viaja com apoio do serviço diplomático de Israel.

MERCADO

Petróleo dispara e supera os US$ 90 com escalada da guerra. Bolsa cai 1,10% e dólar sobe a R$ 5,0880 na volta de feriado.

FORÇAS ARMADAS

Exército enfrenta situação inédita e risco de desgaste ao avaliar promoção de Cid. Ex-ajudante de Bolsonaro que fez delação concorre ao posto de coronel em 2024, e veto de comandante deve ter resistência de militares.

POLÍTICA

Barroso justifica ações do STF e ouve sugestão de Sarkozy para disputar Presidência do Brasil. 'Isso não passa pela minha cabeça', diz presidente da corte após comentário de ex-presidente da França.

AMBIENTE

Seca na Amazônia faz rio desaparecer, e ribeirinhos percorrem bancos de areia com água da cidade. Igarapé Paranã de Tefé, no médio Solimões, não existe mais, e moradores de comunidades que o margeiam precisam percorrer longas distâncias para ter água para consumo.

AMBIENTE

2023 tem 99% de chances de ser o ano mais quente da história. Previsão é da agência americana Administração Oceânica e Atmosférica Nacional; serviço europeu também prediz recorde.

MANAUS

Fumaça em Manaus provoca aumento nos atendimentos pelo Samu, diz secretaria de Saúde. Queimadas na região metropolitana da capital têm deixado a qualidade do ar baixíssima, e moradores relatam dificuldade para respirar.

ARGENTINA

BC argentino congela saldo de dólares nos bancos do país até eleição. Medida visa conter a desvalorização do peso e a inflação.

COTIDIANO

Influenciadora bolsonarista Karol Eller morre aos 36 anos em São Paulo. Jovem se filiou ao PL em agosto e tinha intenção de disputar eleições em 2024.

CELEBRIDADES

Luísa Sonza se incomoda com pergunta no Fantástico e quase abandona entrevista. Poliana Abritta quis saber sobre a acusação de racismo feita por uma advogada.

UNIÃO EUROPEIA

Restaurantes cobram R$ 26 mil para reservar mesa na francesa Saint Tropez. Em Ibiza, na Espanha, só deita na praia quem pode pagar consumação mínima de R$ 5.300.

RESTAURANTES

Com eventos gastronômicos em SP, outubro é o mês para quem gosta de comer. Roteiro inclui Restaurant Week e Breakfast Weekend, jantares especiais e encontros de chefs.