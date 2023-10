SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A expectativa pelo eclipse solar anular deste sábado (14) e a necessidade de tomar alguns cuidados para evitar danos aos olhos ao observar o fenômeno geraram uma série de memes nas redes sociais.

Nesse, Marge Simpson não seguiu as orientações para apreciar o fenômeno -que nos Estados Unidos pôde ser observado em sua totalidade- e sofreu consequências drásticas.

E não adianta a desculpa de "olhar rapidinho". Como explicamos aqui, não é recomendado observar o eclipse a olho nu porque isso pode causar queimaduras na retina, lesão que é irreversível. Existem alguns filtros no mercado que servem para bloquear grande parte da luz proveniente do Sol, como o vidro de soldador. Confira aqui como observar com segurança.

Outro foco das postagens foi a típica diferença entre expectativa e realidade. Enquanto em alguns países foi possível observar o eclipse sem dificuldade, em muitos locais do Brasil o tempo encoberto prejudicou quem tentava acompanhar o evento.

Também teve usuário aproveitando o alinhamento dos corpos celestes para posts delicados:

E, é claro, não podiam faltar gatos. Os bichinhos ganharam homenagens e a luminosidade especial do "anel de fogo", como é conhecida a margem de luz que rodeia a Lua em eclipses anulares.