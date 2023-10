O Palmeiras segue caminhando a passos largos para tentar o bicampeonato consecutivo da Libertadores feminina. Na noite deste sábado (14), a equipe não tomou conhecimento do Olimpia, do Paraguai, goleando por 6 a 0 e avançando para a semifinal. Amanda Gutierres, Bia Zaneratto (duas vezes cada), Sâmia Pryscila e Laís Estevam marcaram os gols da equipe paulista, que agora enfrenta o Atlético Nacional, da Colômbia, por uma vaga na decisão. O duelo será realizado na terça-feira (17). Vale lembrar que o torneio está sendo realizado na Colômbia.

Jogando no Estádio Metropolitano de Techo, o Palmeiras praticamente resolveu o jogo com 30 minutos do primeiro tempo. A equipe abriu 3 a 0, com dois gols de Bia Zaneratto e um de Amanda Gutierres. Na segunda etapa, coube ao time de Ricardo Belli administrar o resultado e aproveitar as oportunidades para aumentar a vantagem.

O Palmeiras chega à semifinal com uma campanha perfeita de quatro vitórias em quatro jogos, com incríveis 21 gols marcados, mas se existe alguma "mancha" no retrospecto alviverde na caminhada até agora, ele foi causado justamente pelas adversárias na semifinal. O Palmeiras sofreu três gols na competição, todos eles na sofrida vitória por 4 a 3 sobre o Atlético Nacional no encerramento da primeira fase. Ou seja, nos outros jogos a equipe paulista somou 17 gols marcados sem sofrer nenhum. A equipe colombiana alcançou a vaga entre os quatro melhores ao bater a Universidad de Chile por 2 a 1, também no sábado (14).

Na outra semifinal, podemos ter duelo brasileiro. Os dois últimos confrontos das quartas acontecem neste domingo (15) e envolvem outras equipes do Brasil que atropelaram os adversários na primeira fase. O Corinthians, com 100% de aproveitamento, 12 gols marcados e nenhum sofrido, encara o América de Cali, às 17h30, no Estádio Pascual Guerrero, casa da equipe adversária. Já o Internacional, que também carrega 100% de aproveitamento e 12 gols marcados mas tendo sofrido dois, vai enfrentar o Colo-Colo, do Chile, às 20h30, no mesmo estádio.

A segunda semifinal da Libertadores está marcada para quarta-feira (18) e a decisão do titulo ocorrerá no sábado (21).

