SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O sétimo voo de repatriação de brasileiros que fogem da guerra em Israel irá partir nesta segunda-feira (16) do Brasil. Até agora, 916 pessoas já voltaram ao país nos voos enviados pelo governo federal.

A aeronave KC-30 (Airbus A330 200), da FAB (Força Aérea Brasileira), deve decolar da Base Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, às 17h. Assim como os voos anteriores, há uma escala em Roma antes de chegar a Tel Aviv.

O avião com os repatriados tem previsão de chegar no Brasil às 2h30 de quinta-feira (19), segundo o horário de Brasília.

Os pets dos brasileiros que moram em Israel também podem voltar com os donos no mesmo voo.

Segundo o Itamaraty, para conseguir voltar ao Brasil em uma aeronave da FAB, é necessário preencher um formulário e contatar o quanto antes a Embaixada do Brasil em Israel pelo WhatsApp do número do plantão consular da Embaixada (+972 54 803 5858).

BRASIL AGUARDA AUTORIZAÇÃO PARA RETIRAR BRASILEIROS DE GAZA

Ainda não há definição de quando os brasileiros que estão na Faixa de Gaza poderão fazer a travessia ao Egito para, então, serem resgatados.

Há um jato VC-2 em Roma aguardando a autorização para ir ao Egito com essa finalidade.

Em entrevista ao UOL News, o embaixador do Brasil na Palestina Alessandro Candeas disse que houve uma comunicação com o Hamas para tratar da retirada de brasileiros que estão na Faixa de Gaza. Sem citar o nome do grupo extremista, o diplomata afirmou que "não houve problemas" nesta negociação.

Com a parte mais burocrática bem encaminhada também com o Egito, Candeas disse que a maior dificuldade neste momento é a abertura propriamente dita da fronteira na região sul. O embaixador detalhou a logística para a saída dos brasileiros e espera que ela ocorra logo, já que se espera o agravamento da situação na Faixa de Gaza em questão de dias.

"Com relação aos brasileiros, nunca houve problema. Desde a última segunda, nossa embaixada no Cairo transmitiu ao governo egípcio a lista de brasileiros. Também a transmitimos para o lado israelense. Eu, junto ao contato que tenho com, digamos, a autoridade de fato em Gaza, também a transmiti. Ou seja: todas as três partes têm essa lista. Já temos a garantia de que não haverá nenhum problema com os brasileiros", disse o Embaixador do Brasil na Palestina, Alessandro Candeas.