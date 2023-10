RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro concedeu, nesta segunda-feira (16), liberdade provisória nesta ao francês suspeito de furtar uma loja de suvenires em Copacabana, na zona sul da cidade.

Segundo a polícia, o homem de 20 anos foi flagrado com joias avaliadas em R$ 23 mil.

O suspeito foi autuado em flagrante por furto e levado para a delegacia do bairro, segundo a Polícia Civil. A corporação não informou se ele tem advogado.

Agentes do programa Segurança Presente, do governo do estado, foram acionados pela vendedora do estabelecimento. Na denúncia, a mulher informou que o francês tinha entrado com uma atitude que considerou suspeita.

Os policiais foram para o local e ficaram de prontidão na porta da loja. Minutos depois, a mulher gritou e, de acordo com os agentes, o francês tentou escapar, sendo capturado em seguida.

Na decisão desta quarta, o juiz Bruno Rodrigues Pinto, da 26ª Vara Criminal, considerou que a prisão seria desproporcional pelo fato do preso ser primário, portador de bons antecedentes e ter cometido crime sem emprego de violência ou grave ameaça.

O magistrado determinou, no entanto, algumas proibições como a de sair da cidade por mais de quinze dias, ter contato com as testemunhas e vítimas do processo, e se aproximar do estabelecimento em que ocorreram os fatos, devendo observar distância mínima de 300 metros. O francês também deverá, segundo a decisão, comparecer trimestralmente ao tribunal.