SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Escassez de água na faixa de Gaza gera alerta da ONU, guerra desencadeia antissemitismo na Europa, militares reagem a proposta de impeachment de comandante e outras notícias para começar esta terça-feira (17).

GUERRA ISRAEL-HAMAS

População de Gaza bebe água contaminada, e ONU faz alerta para disseminação de doenças. Brasileiro em Gaza diz só ter água salgada para beber e que situação piora a cada dia.

Conselho de Segurança da ONU rejeita resolução da Rússia sobre conflito em Israel. Proposta não citava Hamas; um segundo plano, elaborado pelo Brasil, vai à votação nesta terça (17).

MUNDO

Casa Branca confirma ida de Biden a Israel; democrata viaja na quarta (18). Diálogo ocorre no mesmo momento em que ditadura e oposição retomam negociações sobre pleito.

Universidade no Rio pede que professores não opinem sobre guerra Israel-Hamas. OUTRO LADO: Ibmec diz que não proibiu falas e, devido a tema sensível, recomendou que docentes tratem só de suas especialidades.

CONGRESSO NACIONAL

Mudança em lei prevê impeachment de comandantes das Forças Armadas, e militares reagem. Críticas da caserna envolvem levar à Justiça comum crimes que hoje são julgados pela Justiça militar.

GOVERNO TARCÍSIO

Bolsonaro é tratado como 'eterno presidente' em evento da Rota com Tarcísio e Nunes. Ex-presidente foi homenageado com a medalha da Rota, que recebeu das mãos do governador.

AMBIENTE

Rio Negro atinge menor nível em 120 anos de medição em Manaus. Dados são do Porto de Manaus, usados por instituto de pesquisa, que prevê piora e continuidade da vazante do rio.

Atirador suspeito de terrorismo em Bruxelas mata 2 suecos e fere 1. Bélgica eleva alerta de terrorismo ao nível máximo na capital; agressor foge e diz ser membro do Estado Islâmico.

EQUILÍBRIO E SAÚDE

Doença transmitida por gatos está descontrolada, diz pesquisador. Cães e seres humanos também podem ser infectados pela esporotricose; no país, notificação não é obrigatória.

CULTURA

Saiba o segredo da 'Mona Lisa', de Leonardo da Vinci, encontrado por cientistas. Composição química da obra é distinta de outros trabalhos do pintor e de obras feitas por artistas da época.

TECNOLOGIA

Rede social não grava o que dizem pessoas; tenta adivinhar o que elas pensam. Mar de propaganda encobre chutes errados, enquanto acertos causam espanto e ficam na memória.

TELEVISÃO

Ministério Público Federal recebe denúncia contra a Globo por intolerância religiosa em novelas. Órgão tem 30 dias úteis para decidir se abre investigação; OUTRO LADO: Globo diz que 'considera as diversas religiões professadas no país um patrimônio cultural da nação brasileira'.

CELEBRIDADES

Fernanda Montenegro processa vizinho após ter apartamento inundado por obra irregular. Atriz, que faz 94 anos nesta segunda (16), pede que morador de seu prédio, no bairro carioca de Ipanema, pague pelas reformas, além de indenizá-la em R$ 20 mil.