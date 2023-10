SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cento e vinte e cinco municípios de Santa Catarina estão em estado de emergência por causa das chuvas que atingem o estado desde o começo do mês e causam estragos e mortes. No total, seis pessoas morreram, segundo o último boletim da Defesa Civil. Rio do Sul, no Alto Vale, decretou estado de calamidade pública.

As últimas duas mortes foram confirmadas pela Defesa Civil nesta segunda-feira (16). As vítimas são dois homens.

Um deles foi eletrocutado ao tentar tirar um aparelho de ar condicionado de uma casa, em Três Barras. O outro sofreu uma descarga elétrica ao sair a cavalo para lidar com o gado, em Calmon.

Há 24.720 desabrigados no estado. De acordo com o Grupo de Ações Coordenadas, 179 abrigos em 78 cidades recebem as pessoas que não podem voltar para as casas.

O início da semana foi marcado por temporais, com raios, vendaval e queda de granizo. O tempo vai continuar assim nesta terça (17) e, segundo a Defesa Civil, há riscos de quedas de árvores, destelhamentos, danos à rede elétrica, alagamentos, enxurradas, inundações e deslizamentos.

A condição do tempo é explicada pelo fluxo de calor e umidade da região amazônica, áreas de baixa pressão em vários níveis da atmosfera e a formação de uma frente fria no oceano.

Até o momento, 145 municípios registraram alguma ocorrência relacionada às chuvas. Nos últimos dois dias foram 121 atendimentos em 40 cidades, com 228 bombeiros em ação.

Desde o dia 3 de outubro o estado registrou 818 atendimentos relacionados às chuvas, com 1.423 bombeiros empenhados.

O governo de Santa Catarina informou que investiu R$ 4,6 milhões na compra de itens como cestas básicas, água, colchões, kits com roupas de cama, kits de higiene, kits de limpeza e telhas.

No dia 11, a Prefeitura de Taió precisou realocar moradores que estavam em abrigos na cidade para um município vizinho. A medida foi tomada devido a enchentes e previsão de mais chuvas na região.

Cerca de 300 moradores foram levados pelo Exército para uma estrutura em Pouso Redondo, a 20 km de distância.

Também na semana passada, a Oktoberfest foi suspensa em Blumenau, na quinta-feira (12), de maneira preventiva, devido ao risco de pontos de alagamentos na cidade.