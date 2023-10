SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Rio Grande do Sul prendeu nesta terça-feira (17) dois integrantes de uma quadrilha investigada por fazer 'delivery' de drogas. Com eles, a polícia encontrou drogas, armas, drones e carros de luxo.

A polícia iniciou uma investigação após receber uma denúncia sobre uma quadrilha de delivery de drogas, que atuava na região metropolitana de Porto Alegre.

Dois dos membros do grupo foram presos em flagrante na manhã desta terça-feira (17). A equipe policial apreendeu dois carros de luxo com a dupla: uma BWM avaliada em R$ 313 mil e um Volkswagen T-Cross de R$ 78 mil.

Além dos veículos, foram apreendidos drones, 10,7 kg de cocaína, prensas, pistola, munições, balanças de precisão, R$ 22 mil em dinheiro, maconha e diversos cadernos com anotações do tráfico.