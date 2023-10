SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem com licença de CAC (Colecionador, Atirador e Caçador) foi preso após atingir um adolescente com um tiro na tarde desta quarta-feira (18) em São Bernardo do Campo, no ABC paulista.

O disparo teria sido dado como forma de conter uma briga entre o filho dele e um outro adolescente na rua Lucia Zincaglia, no bairro Assunção.

Um vídeo mostra o momento em que o homem desce de um carro, saca a arma e atira para o chão. Naquele momento os dois jovens trocavam socos. O disparo ricocheteou e acertou o ombro do garoto que brigava com o filho do CAC, de acordo com a Polícia Civil.

Segundo a secretaria da Educação do Estado de São Paulo, a equipe gestora tomou todas as providências mesmo o caso sendo fora da unidade, acionando o Samu e avisando os responsáveis do aluno. Conforme a pasta, o estado de saúde do estudante é estável.

De acordo com a Polícia Civil, o CAC foi preso por porte ilegal de arma de fogo e lesão corporal.

Até por volta das 17h o boletim de ocorrência ainda não tinha sido finalizado.

Em nota, a secretaria paulista lamentou o ocorrido e declarou que a Diretoria de Ensino de São Bernardo do Campo e a unidade escolar estão à disposição e colaboram com as investigações.

A pasta ainda afirmou que o caso será inserido na Plataforma Conviva e que não prejudicou as atividades presenciais na escola, que fica próxima ao local da confusão.