SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Eustácio Batista Dias, 27, campeão brasileiro de fisiculturismo em 2018, foi morto a tiros dentro de uma academia de Botucatu, interior de São Paulo, na tarde de terça-feira (18).

De acordo com a delegacia da cidade, a vítima tinha envolvimento com tráfico de drogas na Bahia e já tinha sido ameaçada.

O crime aconteceu em uma academia que fica na avenida Gastão Dal Farra, no Jardim Aeroporto. Imagens de uma câmera de segurança mostra Dias conversando com um homem no local, quando duas pessoas entram e começam a atirar.

Dias consegue correr e escapar dos primeiros disparos. O homem com quem ele conversava tenta impedir a ação, mas também é atingido. Ele é o dono da academia, segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública).

O fisiculturista então cai, e a dupla continua atirando contra ele. O total de disparos não foi informado. A ação dura cerca de 30 segundos.

A Guarda Civil foi acionada para atender a ocorrência.

Histórico de crimes

O delegado Lourenço Talamonte Netto, da Delegacia Seccional de Botucatu, disse que Dias tem extensa ficha criminal.

"Ele estava jurado de morta na Bahia, segundo a esposa dele. Ele era traficante, tinha envolvimento com roubo de joias e outros crimes. A ficha dele é extensa no mundo do crime", disse.

Segundo o delegado, em 2021, a vítima foi presa por tráfico e cumpriu pena em Teixeira de Freitas (BA), sua cidade natal.

"Tive a informação da polícia da Bahia de que ele estava invadindo o espaço de outras organizações criminosas lá. Ele era totalmente envolvido no crime. A esposa disse que eles saíram de lá se não ele morreria", contou.

Ainda de acordo com o seccional, o homem cumpriu nove meses de prisão no interior de São Paulo por tráfico de drogas, antes de ir para Botucatu.

"Ele estava há pouco tempo aqui. Eles fugiram para cá para se esconder. Ele não era procurado, já tinha cumprido pena, mas vieram se esconder das ameaças da Bahia. Mas ele frequentava as redes sociais. Postou que estava na academia uma hora antes do crime. Atraiu os algozes para ele", afirmou.

Netto disse que a vítima chegou a conseguir um emprego em um mercado da cidade, mas foi demitido em pouco tempo.

"Ele tinha o lado atleta, foi atleta, mas se perdeu na droga e virou para o crime, o lado atleta ficou no passado", afirmou.

Segundo o delegado, os homens que mataram a vítima não são conhecidas na cidade e a investigação trabalha com a hipótese de que eles tenham saído da Bahia para cometer o crime.

Dias foi campeão brasileiro na categoria Men's Physique Junior em 2018. Ele mantinha perfil ativo no Instagram e no Youtube onde compartilhava rotina de treinos, dietas e suplementos. Em diversas publicações ele falava sobre as mudanças corporais e o desejo de voltar a competir.