SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher de 65 anos morreu após ser baleada no início da noite desta terça-feira (17), no bairro Pechincha, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro.

A vítima foi identificada pela Polícia Civil como Sheila Macedo da Silva.

Imagens do circuito de segurança de um prédio mostram que a mulher caminha pela calçada, quando um carro branco se aproxima dela. O crime ocorreu na rua Mirataia.

O vídeo registrou o exato momento em que Sheila é alvejada. Ela cai no chão e o veículo vai embora. As imagens não mostram o autor dos disparos levando itens da vítima.

Uma equipe do 18° BPM (Jacarepaguá) foi ao local do crime e encontrou a mulher com marcas de disparos de arma de fogo. A área foi isolada.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e levou Sheila para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, zona sul do Rio. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital. Diligências estão em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime.