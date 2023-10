SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma jovem de 19 anos foi presa por suspeita de roubar R$ 14,2 mil da própria bisavó em São Roque (SP).

A mulher de 80 anos acionou a Polícia Militar após desconfiar do sumiço do dinheiro que guardava em casa, no bairro Jardim Cambara, na terça-feira (17).

A bisneta negou o roubo no local, mas, ao ser levada à delegacia, confessou que guardava o dinheiro no quintal de casa.

Os agentes voltaram à casa da idosa e encontraram o dinheiro escondido em uma sacola.

O dinheiro foi devolvido para a idosa e a mulher foi presa em flagrante por furto.

A identidade da suspeita não foi divulgada pela polícia. Por isso, não é possível saber se a prisão dela foi mantida após audiência de custódia nem acessar a defesa da vítima.