SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Militares suspeitos de furtar armas são identificados, Biden compara Hamas a Putin, Venezuela liberta presos políticos e outras notícias para começar esta sexta-feira (20).

COTIDIANO

Exército identifica três militares suspeitos de furtar armas e investiga cooptação. Apuração tenta confirmar se furto de 21 metralhadoras ocorreu no 7 de Setembro e se há envolvimento de facções.

GUERRA ISRAEL-HAMAS

Biden compara Hamas a Putin e anuncia pacote a Israel e Ucrânia. Presidente americano fez discurso à nação na tentativa de usar forte apoio a Tel Aviv como forma de vencer resistência a ajuda à Ucrânia.

GUERRA ISRAEL-HAMAS

Sem Estado para Palestina, toda a região estará em chamas, diz Nobel da Paz. Para Muhammad Yunus, a solução depende apenas do apoio dos EUA; economista diz que Lula pode ganhar Nobel.

GUERRA ISRAEL-HAMAS

Navio de guerra dos EUA abate mísseis de aliados do Irã; base americana é atacada no Iraque. Incidente naval ocorreu perto da costa do Iêmen, em meio à tensão da guerra Israel-Hamas.

GOVERNO LULA

Governo Lula busca unificar discurso em meio a desgaste com guerra e demissão na EBC. Presidente tem defendido saída diplomática, enquanto aliados criticam Israel; Planalto tenta deixar bate-boca como questão partidária.

CONGRESSO NACIONAL

Bolsonaristas associam indicado por Lula a aborto e paralisam votação no Senado. Seminário foi cancelado por pressão de políticos conservadores; aprovação de comando da Defensoria emperra.

AMÉRICA LATINA

Venezuela liberta opositores após acordo de Maduro com a oposição. País mantinha 273 presos políticos até começo do mês, segundo ONG; EUA dá até novembro para regime reintegrar candidatos.

AMBIENTE

Empresa troca de local na Transamazônica e segue venda de escavadeiras após denúncia sobre garimpos. Hyundai rescindiu contrato com revendedora após mapeamento de máquinas em terras indígenas; loja diz vender só o que ficou no estoque.

AMBIENTE

Seca extrema faz rios Negro, Solimões, Amazonas e Madeira atingirem mínimas históricas. Menores níveis já registrados foram constatados em cursos d'água da Amazônia ocidental; Solimões e Madeira começaram a recuperar volume.

MERCADO

Cacau Show assumirá fábrica da Pan em São Caetano; Patriani também tentou ficar com a área. Empresa famosa pelos cigarrinhos de chocolates teve falência decretada em fevereiro.

JUSTIÇA

Pinacoteca: juiz determina busca e apreensão de livros com nudez não autorizada. Imagem foi copiada das redes sem o consentimento da fotografada e fazia parte da mostra 'Pagã', da artista Regina Parra; edição sobre a mostra manteve retrato.

A FAZENDA 15

Rachel Sheherazade é expulsa do reality após agressão. Record cancela roça da noite desta quinta após episódio.

MUNDO

Tanque nazista desaparecido desde 2ª Guerra Mundial é encontrado em rio na Polônia. Segundo site britânico Daily Mail, blindado pode valer milhões de euros e possivelmente é o último do tipo.

FILMES

Mostra de São Paulo exibe 17 títulos pré-indicados ao Oscar de filme internacional. Festival reúne ao todo 362 longas de 96 países e ganha ares cineclubistas no circuito.