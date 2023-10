SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As linhas 1-azul, 2-verde e 3-vermelha do Metrô circulam com velocidade reduzida e maior tempo de parada na manhã desta sexta-feira (20) em São Paulo. O motivo são as restrições operacionais da linha 1-azul.

Segundo a empresa, houve uma interferência na via na estação São Bento, da linha 1-azul, no centro da capital, o que afetou as demais linhas.

O sistema Paese (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência) foi acionado para os passageiros da linha 1-azul, entre as estações Luz e Tucuruvi.

Segundo o Metrô, a manutenção está atuando para resolver o problema.

As linhas 4-amarela, 5-lilás e 15-prata operam normalmente.