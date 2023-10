SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A família do primo do palestino-brasileiro Hasan Rabee, que tenta ser repatriado, morreu em um bombardeio no norte da Faixa de Gaza nesta segunda-feira (20).

Hasan, que tenta deixar o território, contou que o primo e a esposa, junto com filhos e netos do casal, morreram em um ataque que atingiu o prédio onde moravam.

Israel realizou ataques aéreos no norte da Faixa de Gaza da madrugada do 14º dia de guerra, que se completa hoje, entre o país israelense e o Hamas.

Israel havia pedido para que a região norte fosse evacuada dias antes. No entanto, a ONU informou hoje que palestinos estão voltando para o local, pois o sul de Gaza também são alvos de bombas.

Rabee, de 30 anos e pai de duas filhas pequenas, viajou para a Palestina para visitar a mãe e as irmãs, antes do início da guerra. Ele relata a situação da Palestina em meio aos ataques por meio de vídeos. Recentemente, apareceu agradecendo ao Governo do Brasil pelo envio de mantimentos.