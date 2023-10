SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um empresário de 36 anos foi baleado nas costas durante uma tentativa de assalto na zona norte de São Paulo, na noite desta quinta-feira (19). À polícia ele disse acreditar que se encontraria com uma suposta mulher com quem conversava havia algum tempo por meio de um aplicativo de encontros.

Ele foi socorrido e levado para o PS Taipas, onde passou por cirurgia. Seu estado de saúde é considerado grave.

O crime aconteceu por volta das 20h na rua Leila Diniz, no Jaraguá. A vítima saiu de Jandira (SP) para o suposto encontro.

O caso foi registrado como tentativa de extorsão e tentativa de extorsão mediante sequestro no 33° DP (Pirituba).

Imagens de câmeras de segurança mostram o empresário dentro do carro parado na rua. Um dos suspeitos caminha no meio da rua algumas vezes usando um aparelho celular enquanto observa a vítima dentro do veículo.

Pouco tempo depois, o empresário muda o carro de lugar e desce do carro. E vai para o outro lado da rua enquanto usa o celular.

Ele então percebe a aproximação dos dois suspeitos e corre. Na sequência, um dos criminosos atira e ambos fogem correndo sem levar nada.

O disparo atingiu o empresário nas costas. Ele ficou caído na rua.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados por moradores da região que ouviram o disparo e viram o homem baleado.

Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), os PMs chegaram ao local e encontraram a vítima recebendo os primeiros socorros.

Ele também relatou que os suspeitos anunciaram o assalto antes de efetuar o disparo.