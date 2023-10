SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A mãe de um aluno de 17 anos agrediu uma professora de 47 dentro de uma escola estadual em Embu-Guaçu, na Grande São Paulo, na última segunda-feira (16).

A agressão foi registrada por câmeras de segurança. O caso ocorreu na Escola Estadual Professor Donizette Aparecido Leite, no bairro Cipó, após uma discussão da professora com o aluno, segundo o boletim de ocorrência.

A mãe dele foi até o local e as imagens mostram que as duas discutem por alguns segundos. A professora dá as costas para a mulher (de blusa vermelha) para deixar o local, mas começa a ser agredida. Alunos que presenciaram a agressão se aproximam para tentar separar as duas, mas não conseguem.

As duas caem no chão e um aluno chuta a professora. Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência, que foi registrada como lesão corporal, ameaça e injúria na delegacia. De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública), a professora foi orientada quanto ao prazo para representar criminalmente.

A secretaria da Educação do Estado de São Paulo informou repudiar toda forma de violência dentro ou fora do ambiente escolar. A pasta informou que a unidade está à disposição das autoridades para colaborar com as investigações.